Serie B, ufficiale il cambio di orario di Sudtirol-Spezia

Cambia l’orario della sfida fra SudTirol e Spezia valida per la ventottesima giornata di Serie B. La gara, come annunciato in una nota dalla Lega B, è stata infatti anticipata di un’ora.

“La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha reso nota la variazione orario della gara Südtirol-Spezia, valida per la 9a giornata di ritorno della Serie BKT. Il match si disputerà venerdì 28 febbraio alle 19,30 (anziché il medesimo giorno alle 20,30).

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,

▪ valutata la sussistenza di ragioni oggettive e d’intesa con le Società interessate;

▪ tenuto conto dell’art. 27.2 dello Statuto LNPB;

▪ a parziale modifica del C.U. LNPB n. 109 del 27 dicembre 2024;

stabilisce che il programma della 28ª giornata del Campionato Serie BKT 2024/2025 sia ridefinito come segue:

28ª giornata Venerdì 28 febbraio 2025 ore 19.30 SÜDTIROL – SPEZIA”.

Foto: logo Serie B