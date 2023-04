Serie B, turno di Pasquetta per la 32a giornata. Il programma

Consueto programma di Pasquetta per la Serie B, che scende in campo per la 32a giornata.

Questo il programma completo:

Ore 12.30

Benevento-Spal

Ore 15

Como-Genoa

Frosinone-Ascoli

Reggina-Venezia

Sudtirol-Bari

Brescia-Ternana

Cittadella-Parma

Perugia-Modena

Ore 18

Pisa-Cagliari

Ore 20.30

Palermo-Cosenza

