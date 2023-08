Serie B: tris dell’Ascoli alla Feralpisalò. Vittorie esterne per Parma, Palermo e Modena

Sono appena terminate la prima parte delle sfide dell’infrasettimanale della Serie B. Nessun problema per l’Ascoli contro la Feralpisalò: 3-0 firmato dalla doppietta di Mendes e la rete di Rodriguez. A Pisa, invece, passa il Parma: 2-1. Una sfida che ha visto gli uomini di Pecchia passare in vantaggio al 14′ con la rete di Bonny, poi l’espulsione di Leverbe ha complicato la serata agli uomini di Aquilani ma, nonostante l’inferiorità numerica, i padroni di casa hanno trovato il pareggio con Valoti su calcio di rigore, prima della rete decisiva firmata da Colak al 95′. Il Cosenza trova la prima sconfitta dell’anno, con il Modena bravo a ribaltare il match con le reti di Strizzolo e Abiuso. Infine, la Reggiana cade in casa contro il Palermo: 3-1, decidono le reti di Lucioni, Segre e Soleri.

Ascoli-Feralpisalò 3-0

Pisa-Parma 1-2

Reggiana-Palermo 1-3

Cosenza-Modena 1-2

Foto: Serie B Instagram