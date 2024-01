Serie B, tris del Parma alla Samp e +7 sulle seconde in classifica

Trionfo netto del Parma che vince 3-0 in casa della Sampdoria nell’anticipo di Serie B. Gara equilibrata per quasi tutto il primo tempo, ma al 40° arriva l’episodio che cambia la gara. Un tocco di Gonzalez in area viene giudicato irregolare dall’arbitro Feliciani dopo il richiamo del VAR: è calcio di rigore per i ducali con Man che si incarica della battuta e sblocca la gara. La rete destabilizza la squadra di Pirlo che tre minuti dopo subisce il raddoppio a opera dell’altro rumeno Mihaila. Due a zero all’intervallo.

Nella ripresa arriva anche il tris con Estevez bravo a finalizzare una giocata di Charpentier per battere ancora una volta Stankovic. I tre punti permettono al Parma di tentare una nuova fuga, visto il +7 su Venezia e Como in campo domani.

Foto: twitter Parma