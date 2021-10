Serie B, tris del Cosenza contro la Ternana

Il Cosenza supera 3-1 la Ternana e ritrova una vittoria che mancava dal successo contro il Crotone dello scorso 25 settembre. La squadra di casa ha dato una svolta immediata alla partita portandosi in doppio vantaggio nel giro di dieci minuti con l’autogol di Ghiringhelli e la rete di Gori. Il gol di Mazzocchi ha provato a riaprire la gara per gli ospiti ma nella ripresa Millico ha spento ogni speranza per i ragazzi allenati da Cristiano Lucarelli, scavalcati in classifica proprio da Zaffaroni&Co.

FOTO: Logo Serie B