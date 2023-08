Serie B: tris del Catanzaro allo Spezia, il Venezia ribalta la Samp (2-1). Cade ancora la Ternana, parità tra Bari e Cittadella

Si è appena conclusa la terza giornata del campionato di Serie B. Dopo un primo tempo terminato in parità dopo il rigore sbagliato da Moro, il Catanzaro cala il tris allo Spezia nella ripresa: 3-0, decidono le reti di Biasci, l’autorete di Nikolaou e Pompetti. Vince anche il Venezia in rimonta contro la Sampdoria: 1-2, apre Pedrola, la ribaltano Gytkjaer e Tessman al 89′. Vince anche la Cremonese in trasferta sul campo della Ternana grazie alla prima rete di Coda con la maglia grigiorossa. Parità infine, tra Bari e Cittadella: 1-1.

Bari-Cittadella 1-1

Catanzaro-Spezia 3-0

Sampdoria-Venezia 1-2

Ternana-Cremonese 0-1

Foto: Serie B Instagram