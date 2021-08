Si apre con una tragedia la Serie B 2021-2022, al Benito Stirpe in occasione di Frosinone-Parma un tifoso di 46 anni è venuto a mancare a causa di un malore accusato mentre era in fila per entrare nell’impianto. L’uomo era in fila per entrare in Curva Est.

I soccorsi sono stati tempestivi, ma vani. Il 46enne è morto dopo l’arrivo nel più vicino ospedale.

Foto: Twitter Lega B