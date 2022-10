Serie B, termina 0-0 l’anticipo tra Bari e Ternana

Termina a reti bianche l’anticipo di altissima classifica di Serie B tra Bari e Ternana. Uno 0-0 che non permette a nessuna delle due di balzare momentaneamente in testa al campionato. Partita molto equilibrata, con il Bari che ha iniziato molto forte e ha visto annullarsi al 20′ il gol del vantaggio dal VAR, per fuorigioco di Scheidler.

Nella ripresa, pericolosa anche la Ternana, ma il risultato non cambia, finisce 0-0. La Ternana sale a 20 punti, il Bari a 19, restano al comando Genoa e Frosinone con 21 punti.