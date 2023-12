Serie B: suicidio Catanzaro, da 2-0 a 2-3 in casa con il Brescia

Clamoroso suicidio del Catanzaro, che cade in casa contro il Brescia per 2-3. Match pirotecnico al “Ceravolo”, con la squadra di Vivarini che parte fortissimo e si porta sul doppio vantaggio al 10′ con Ambrosino e al 13′ con Vandeputte. Nella ripresa, la clamorosa rimonta delle rondinelle, con Bjarnason, Bisoli e poi con Bianchi, che al 91′ firma il colpaccio per la squadra di Maran. Il Catanzaro, in vortù del risultato odierno, rimane sesto a quota 30; il Brescia sale a 25, a sole due lunghezze dalla zona playoff.

Foto: Serie B Instagram