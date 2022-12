Serie B, successi esterni per Spal, Sudtirol, Como e Ascoli. Parità tra Modena e Benevento

Si sono concluse le gare delle 14.00 di serie B valide per la diciottesima giornata. Turno caratterizzato dalle sconfitte in trasferta. Cade il Parma in casa con la SPAL. il Como passa 3-0 sul campo della Ternana. Successi esterni di Sudtirol e Ascoli rispettivamente contro Cittadella e Cosenza. Parità, invece, tra Modena e Benevento.

Cittadella-Sudtirol 0-2

29′ Nicolussi Caviglia, 45+1′ Odogwu

Cosenza-Ascoli 1-3

17′ Donati, 89′ Gondo, 90+5′ Nasti, 90+6′ Collocolo

Modena-Benevento 1-1

22′ Acampora, 44′ Diaw

Parma-SPAL 0-1

19′ Rabbi

Ternana-Como 0-3

16′ Cutrone, 77′ Ambrosino, 90+3′ Mancuso

Foto: Logo Serie B