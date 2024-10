Serie B: successi esterni per Pisa e Spezia. Pareggi in Cittadella-Cosenza e Modena-Palermo

Concluse le gare delle 15 in Serie B. Successi esterni per Pisa e Spezia. I toscani vincono 2-1 in casa del Sudtirol. Lo Spezia si impone 2-0 a Salerno. Pareggi in Cittadella-Cosenza (0-0) e Modena-Palermo (2-2).

In classifica, Pisa 22 punti e Spezia 19 provano la fuga. In attesa della sfida tra le inseguitrici Brescia-Sassuolo, con gli emiliani a 15 punti.

Questi i risultati:

Cittadella-Cosenza 0-0

Modena-Palermo 2-2

Salernitana-Spezia 0-2

Sudtirol-Pisa 1-2.

Foto: logo Serie B