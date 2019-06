Serie B: stasera l’andata del playout Salernitana-Venezia

Il campionato di Serie B è finito da quasi un mese ma è proseguito nelle aule dei tribunali. C’è stata la retrocessione del Palermo (annullata) e la sospensione del playout, poi tornato necessario per decidere la quarta squadra retrocessa in Serie C insieme a Carpi, Padova e Foggia. A giocarlo saranno Salernitana e Venezia: la partita di andata si giocherà stasera alle 20:45 all’Arechi, quella di ritorno a Venezia domenica 9 giugno. Ricordiamo che non vale la regola dei gol fuori casa: resta in B chi segna più gol tra andata e ritorno. In caso di parità alla fine delle due partite si andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori: questo perché Venezia e Salernitana hanno finito il campionato con gli stessi punti in classifica.