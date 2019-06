Serie B: stangata Minala, tre giornate di squalifica

A margine del ritorno dei playout, il Giudice sportivo ha squalificato il calciatore della Salernitana Joseph Minala per 3 gare. Come si legge nel comunicato il calciatore ha colpito violentemente

un avversario con una gomitata allo stomaco. Ammenda di 3.000,00€ per il Venezia a titolo di responsabilità oggettiva, per aver consentito, al 39° del primo tempo, l’ingresso nel recinto di giuoco di un proprio tesserato, non inserito nella distinta di gara.

Foto: Sito Lega B