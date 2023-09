Serie B, stabilite le date dei recuperi delle prime 3 giornate

Recupero gare BRESCIA-MODENA e PISA-LECCO (1ª giornata), LECCO-SPEZIA e PALERMO-BRESCIA (2ª giornata), COMO-LECCO e SÜDTIROL-BRESCIA (3ª giornata)

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,

▪ visto il C.U. LNPB n. 8 del 7 agosto 2023 che aveva stabilito che gli incontri mancanti delle prime tre giornate sarebbero stati recuperati successivamente alla definizione in sede giudiziaria della griglia delle partecipanti al campionato;

▪ in virtù dell’art. 28.1 dello Statuto LNPB;

dispone

che i recuperi delle gare in premessa, validi per la 1ª, 2ª e 3ª giornata del Campionato Serie BKT 2023/2024, siano programmati come segue:

Martedì 24 ottobre 2023 (1ª giornata)

BRESCIA – MODENA ore 18.30

PISA – LECCO ore 18.30

Mercoledì 8 novembre 2023 (2ª giornata)

LECCO – SPEZIA ore 18.30

PALERMO – BRESCIA ore 18.30

Martedì 28 novembre 2023 (3ª giornata)

COMO – LECCO ore 18.30

SÜDTIROL – BRESCIA ore 18.30

