Serie B, spostate le date di andata dei playout in attesa del verdetto sul Trapani

Si attende l’esito del ricorso del Trapani contro la penalizzazione di due punti prima di far iniziare i playout di serie B. Il ricorso in oggetto, sarà discusso dal Collegio di garanzia del Coni, il 6 agosto, e la Lega B ha disposto la variazione della data di andata della finale playout che non si disputerà venerdì 7 agosto alle 21 ma lunedì 10 agosto sempre alle 21. Di seguito la nota della Lega: “Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, preso atto del ricorso presentato dalla società Trapani Calcio S.r.l. al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, per l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC n. 88/2019-2020 del 7 luglio 2020 (con motivazioni pubblicate il 13 luglio 2020); atteso che la Prima Sezione del Collegio di Garanzia presso il CONI ha fissato l’udienza di discussione relativa al ricorso di cui sopra per il 6 agosto 2020; considerata la necessità di riprogrammare le date delle gare di playout, nel rispetto e a salvaguardia della regolarità del Campionato e delle esigenze organizzative di tutti i Club coinvolti; tenuto conto dell’art. 28.2 dello Statuto LNPB; a parziale modifica dei CC.UU. LNPB n. 130 del 12 giugno 2020, n. 148 del 31 luglio 2020 e n. 152 del 1° agosto 2020; dispone che il programma delle gare di playout del Campionato Serie BKT 2019/2020 sia ridefinito come segue: Lunedì 10 agosto 2020 – ore 21.00 (17a – 16a); Venerdì 14 agosto 2020 – ore 21.00 (16a – 17a)”.

