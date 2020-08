Serie B, Spezia-Frosinone: il sogno Serie A è dietro l’angolo

L’ultimo atto. Poi, per una tra Spezia e Frosinone, sarà festa fino a notte fonda con l’aggancio alla Serie A, dopo una lotta ricca di colpi di scena nei playoff di Serie B. Dallo scontro promozione di questa sera – finale di ritorno – in programma allo stadio Picco di La Spezia, uscirà la 20esima squadra che insieme a Benevento e Crotone, faranno il salto in A. I liguri arrivano alla gara di questa sera con un vantaggio vista la vittoria in casa del Frosinone. Per lo Spezia, che non è mai stata in Serie A, il sogno è sempre più vicino anche se i ciociari con Nesta non temono il risultato dell’andata che potrebbe compromettere e non poco il cammino dei laziali. Queste le probabili formazioni:

Spezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Terzi, Erlic, Vitale; Bartolomei, M.Ricci, Maggiore; Nzola, Galabinov, Gyasi. All: Italiano

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Novakovich, Ciano. All: Nesta

Foto: profilo twitter Lega B