Serie B: SPAL-Venezia, le formazioni ufficiali

In attesa dell’inizio della partita che vedrà in campo la SPAL e il Venezia, match in programma per le ore 16.15, ecco di seguito le formazioni ufficiali dei due allenatori:

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Meccariello, Varnier, Tripaldelli; Proia, Esposito, Valzania, Maistro; Moncini, La Mantia.

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Candela, Wisniewski, Ceccaroni, Ullmann; Cuisance, Fiordilino, Crnigoj; Johnsen, Pohjanpalo, Connolly.

Foto: Serie B logo