Ecco le decisioni del Giudice Sportivo per la Serie B in riferimento alla 25a giornata. Sono 9 i giocatori squalificati per un turno dopo l’ultima giornata: Carnesecchi (squalifica ed ammonizione) e Valeri della Cremonese, Mora della SPAL (con ammenda di 1.500 euro), Brighenti, Kastanos e Rohden del Frosinone, Pasini del Vicenza, Mazzitelli del Pisa e Barison del Pordenone.