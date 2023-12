Serie B: solo pari per il Parma, torna al successo il Palermo, cade il Catanzaro

Si sono concluse le gare delle 16:15 in Serie B (17a giornata). La capolista Parma pareggia 0-0 sul campo del Cosenza. Ritrova la vittoria dopo quattro giornate il Palermo di Corini, che batte 3-2 il Pisa al “Barbera” (Insigne, Brunori e Segre in gol per i rosanero, Marin e Valoti per i toscani). Pedro Mendes regala tre punti d’oro massiccio all’Ascoli: il lanciatissimo Catanzaro di Vivarini cade al “Del Duca”. Di seguito i risultati e la classifica.

Brescia-Como 2-0

Feralpisalò-Cremonese 1-0

Modena-Cittadella 1-1

Reggiana-Sampdoria 1-2

Venezia-Sudtirol 2-3

Ascoli-Catanzaro 1-0

Cosenza-Parma 0-0

Palermo-Pisa 3-2

La classifica

Parma 35

Venezia 33

Como 31

Catanzaro 30

Cremonese 29

Cittadella 29

Palermo 28

Modena 27

Brescia 22

Sampdoria 22

Bari 21

Sudtirol 20

Cosenza 20

Pisa 18

Reggiana 17

Spezia 16

Ascoli 16

Lecco 16

Ternana 14

Feralpisalò 10

Foto: Serie B Instagram