Serie B, si apre la 21a giornata. Il programma

Torna in campo la Serie B. Aprirò il ventunesimo turno della serie cadetta italiana la sfida del Barbera tra Palermo e Bari. Poi si tornerà in campo sabato, come ben otto appuntamenti a partire dalle 14. La giornata si chiuderà domenica, alle 16.15, con la sfida tra Brescia e Frosinone. Di seguito il programma completo.

Venerdì 20 gennaio

Ore 20.30 Palermo-Bari

Sabato 21 gennaio

Ore 14.00 Spai-Ascoli

Ore 14.00 Parma-Perugia

Ore 14.00 Venezia-Sudtirol

Ore 14.00 Modena-Cosenza

Ore 14.00 Benevento-Genoa

Ore 14.00 Como-Pisa

Ore 14.00 Reggina-Ternana

Ore 16.15 Cittadella-Cagliari

Domenica 22 gennaio

Ore 16.15 Brescia-Frosinone

