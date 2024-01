Finisce in parità lo scontro fra Catanzaro e Palermo, anticipo della ventiduesima giornata di Serie B. Padroni di casa in vantaggio poco prima della mezzora con Biasci, ma raggiunti a inizio ripresa da Segre in una gara equilibrata. Il pari non cambia molto la classifica delle due squadre che restano comunque in piena corsa per il secondo posto.

Foto: Instagram Catanzaro