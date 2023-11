Serie B, Sampdoria corsara a Modena: 2-0, decidono le reti di Esposito e Kasami

La Sampdoria vince la seconda gara di fila, terza nelle ultime quattro, ed esce momentaneamente dalla zona retrocessione. La squadra di Pirlo sbanca infatti il Braglia di un Modena che naviga nelle zone alte di classifica grazie a un gol per tempo: quello di Sebastiano Esposito nel primo e quello di Kasami nella ripresa. La squadra di Bianco chiude anche in 10 per l’espulsione di Abiuso a un quarto d’ora dalla fine.

Foto: Instagram Sampdoria