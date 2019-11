Serie B: Salernitana-Entella, le formazioni ufficiali

La Salernitana per il riscatto, l’Entella per la conferma. Tornano in campo granata e liguri, che all’Archi chiuderanno il sabato di Serie B dopo le 4 gare disputate nel pomeriggio. Di seguito le formazioni ufficiali, rese note pochi minuti fa.

SALERNITANA-ENTELLA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Salernitana: Micai, Karo, Migliorini, Pinto, Lombardi, Di Tacchio, Dziczek, Akpa Akpro, Kiyine, Gondo, Jallow. Allenatore: Ventura.

Entella: Contini, Coppolaro, Poli, Chiosa, Eramo, Schenetti, Adorjan, Nizzetto, Sala, De Luca, Mancosu. Allenatore: Boscaglia.

Foto: Salenitana sito ufficiale