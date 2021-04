Serie B, rinviata Cremonese-Empoli causa Covid

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega di Serie B ha ufficialmente rinviato la partita Cremonese-Empoli, inizialmente in programma per venerdì 2 aprile, a causa delle numerosi casi positività all’interno della rosa toscana. Questa la nota della Serie B: “La Lega di Serie B dispone il rinvio della gara CREMONESE – EMPOLI, valida per la 12a giornata di ritorno del Campionato Serie BKT 2020/2021, programmata per venerdì 2 aprile p.v., ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti B”.