Serie B, reti inviolate tra Ascoli e Venezia. Espulso Bellusci

La sfida tra Ascoli e Venezia ha chiuso la trentaduesima giornata di Serie B. Una sfida priva di grandi emozioni, terminata a reti inviolate. I padroni di casa sono rimasti in dieci uomini per l’espulsione al 96′ di Bellusci. Il Venezia fallisce così l’operazione secondo posto, rimanendo al quarto posto a -1 dalla Cremonese e -2 dal Como. L’Ascoli, invece, rimane in piena zona retrocessione, a -1 dalla Ternana al diciassettesimo posto e -3 dalla zona salvezza.

Foto: Instagram Serie B