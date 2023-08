Serie B, reso noto il programma delle prime tre giornate: si inizia con Bari-Palermo

La Lega Serie B ha reso noto il programma delle prime tre giornate del campionato ormai prossimo a iniziare, in attesa delle decisioni del Consiglio di Stato sul caso del Lecco. A dare il via saranno, venerdì 18 agosto, Bari e Palermo, che si sfideranno in terra pugliese alle 20.30. Questo il programma della prima giornata: sabato 19 alle 20.30 Cosenza–Ascoli, Ternana–Sampdoria e Cremonese–Catanzaro; domenica 20 alle 18 Südtirol–Spezia; alle 20.30 Cittadella–Reggiana, Venezia–Como; Parma–Feralpisalò. La seconda giornata inizia con Sampdoria-Pisa venerdì 25 alle 20.30. Sabato 26 alle 18.00 Venezia-Cosenza, alle 20.30 Como-Reggiana, Cremonese-Bari, Feralpisalò-Südtirol, Modena-Ascoli e Parma-Cittadella, mentre il giorno dopo – alla medesima ora – è in programma Catanzaro-Ternana. Per quel che riguarda la terza giornata, invece, martedì 29 agosto alle 20.30 sono in programma Ascoli-Feralpisalò, Cosenza-Modena, Pisa-Parma e Reggiana-Palermo, mentre il giorno successivo – alla stessa ora – ci saranno Bari-Cittadella, Catanzaro-Spezia, Sampdoria-Venezia e Ternana-Cremonese.

