Serie B, regna l’equilibrio tra Palermo e Como: termina 0-0 al Renzo Barbera

Regna l’equilibrio al Renzo Barbera tra Palermo e Como. Nel primo tempo due le occasioni, una per parte, per sbloccare la gara: al 10′ Segre stacca in area su un calcio d’angolo e colpisce il palo alla destra di Vigorito; al 43′ invece è Cutrone che servito in area calcia fuori. Nella presa ancora un paio di occasioni per parte con i padroni di casa che si rendono pericolosi sempre con Segre e gli ospiti che rispondono con Mancuso. L’occasione migliore per sbloccare la gara arriva però allo scadere con Ioannu che, servito da Ambrosino, centra Pigliacelli. Le due squadre si dividono la posta in palio.

Foto: Instagram Palermo