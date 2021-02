Serie B: Reggina show, 4-1 a Ferrara. Poker della Cremonese, il Pescara riprende il Lecce nel finale

Sono terminate le partite del pomeriggio di Serie B, valide per la 25a giornata del campionato cadetto. La Reggina si impone a Ferrara contro la Spal per 4-1: ci pensano Rivas (doppietta), Montalto e il solito Folorunsho a risolvere la pratica per i calabresi, che si allontanano sempre più dalla zona rossa. Poker anche per la Cremonese, che vince 4-0 contro il Frosinone. Oltre alla doppietta di Buonaiuto, in rete anche Baez e l’ex ciociaro Ciofani. Pareggio in extremis per il Pescara, dove Busellato in pieno recupero riprende il vantaggio leccese firmato da Maggio.

Questi i risultati completi:

Cosenza–Chievo 1-0 (Gliozzi)

Cremonese-Frosinone 4-0 (Buonaiuto (2), Baez, Ciofani)

Pescara–Lecce 1-1 (Maggio, Busellato)

Pisa–Vicenza 2-2 (Dalmonte, Meggiorini, Vido, Mazzitelli)

Pordenone–Ascoli 1-1 (Ciurria, Mosti)

Spal–Reggina 1-4 (Rivas (2), Montalto, Folorunsho)

Foto: Reggina Twitter