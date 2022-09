Serie B: Reggina e Brescia vincono in trasferta e sono da sole in testa. Blitz Cagliari a Benevento

Si è appena conclusa Modena-Brescia, l’ultima gara del pomeriggio di Serie B, slittata di un’ora per problemi al Var. Perdono i padroni di casa, che vanno in vantaggio al 18′ con Bonfanti ma subiscono il gol del pareggio dopo neanche 10 minuti con Aye. Al 61′, Moreo sigla la rete del 1-2, in pieno recupero arriva anche il definitivo 1-3 che porta il nome di Bianchi, dal dischetto. Vince il Cagliari, impegnato in casa contro il Benevento. Decisivo il gol di Lapadula al 54′. I rossoblù giocano, dal 58′ in poi, in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Obert. Tuttavia, non subiscono alcun gol, e anzi raddoppiano con Luvumbo. La squadra di Liverani esce dunque dalla Sardegna Arena con tre punti pesanti. Successo anche per la Reggina, che batte il Pisa in trasferta grazie alla marcatura di Canotto al 28′. Mazzocchi e Casiraghi “regalano” la vittoria al Sudtirol, impegnato fuori casa contro il Como: decisiva la rete del classe ’95, giunta al 79′, e quella dagli undici metri del centrocampista (all’87’). Continua il buon percorso del Bari, che ottiene il successo contro il Cosenza grazie al solito Cheddira, in gol nel corso dell’extra-time della prima frazione di gioco. Il Cittadella batte il Frosinone in extremis con Beretta che mette la firma sul tabellino al 90’+2′. Vince, infine, anche la Ternana: al gol di Del Prato alla mezz’ora risponde Coulibaly al 48′. I padroni di casa di casa tornano in vantaggio con Inglese, per poi farsi recuperare dagli avversari, in gol con Donnarumma al 67′. La situazione si ribalta e l’ultima rete è quella, decisiva, di Corrado per il 2-3 finale.

Foto: Logo Serie B