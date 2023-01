Serie B, Ranieri batte l’allievo De Rossi: il Cagliari vince 2-1 contro la SPAL. Decide Lapadula

La ventiduesima giornata di Serie B si è aperta con la sfida tra il Cagliari di Claudio Ranieri e la SPAL di Daniele De Rossi. Al 15′ passano in vantaggio i padroni di casa con Altare, ma al 41′ arriva la risposta degli ospiti con Celia. Nella ripresa Altare trova il gol del vantaggio per i sardi e la doppietta personale, ma il VAR annulla tutto. Un vantaggio solo rimandato. Infatti, al 77′, Gianluca Lapadula regala i tre punti alla squadra di Ranieri. Nel finale, gli estensi rimangono in dieci a causa dell’espulsione di Maistro.

Foto: Cagliari Instagram