Serie B: quattro pareggi, vincono solo Cremonese e Palermo

Finite tutte le partite delle ore 15.00. Tanti pareggi: quattro su sei match. Il Bari non sfonda la difesa della Reggiana nonostante l’uomo in più. Il Mantova non si avvicina alla zona playoff non andando oltre il 2-2. Lo Spezia perde altri due punti nella sfida contro la Juve Stabia e la promozione diretta continua ad allontarsi. Il Sudtirol vince un punto importante in casa contro il Catanzaro. Vincono solo Palermo sul Modena e Cremonese sul campo del Frosinone. Questi tutti i risultati:

Reggiana-Bari: 0-0

Cosenza-Mantova: 2-2

Spezia-Juve Stabia: 1-1

Sudtirol-Catanzaro: 1-1

Palermo-Modena: 2-0

Frosinone-Cremonese: 0-3

Foto: Instagram Palermo