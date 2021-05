Serie B: Proia piega il Brescia. Il Cittadella troverà il Monza in semifinale

Una partita piena di tensione quella del “Tombolato” fra Cittadella e Brescia per un match di 90 minuti che vale il passaggio alle semifinali dei playoff di Serie B. La squadra di casa, nonostante il doppio risultato a disposizione, ha vinto contro un Brescia non brillante. La tensione da partita secca si è notata: poche occasioni e tanta lotta in mezzo al campo. A sbloccare la partita in favore del Cittadella ci ha pensato Federico Proia su assist di Rosafio al 40′. Nella ripresa il Brescia ha cercato di affondare per il gol, ma i veneti si sono difesi in maniera impeccabile ed essendo più pericolosi rispetto i lombardi in contropiede. Con questo risultato il Cittadella elimina il Brescia e passa in semifinale playoff dove sfiderà il Monza lunedì 17 maggio alle 18:30 per il match d’andata e giovedì 20 maggio alle 20:45 per il ritorno.

Foto: Twitter Cittadella