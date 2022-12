Falletti trasforma il rigore, Pavoletti no: 1-0 Ternana e Liverani nei guai

La Ternana batte il Cagliari per 1-0, nell’anticipo della 16a giornata di Serie B, che scenderà in campo nel giorno dell’Immacolata. Primo successo per Andreazzoli sulla panchina delle Fere, una vittoria che rilancia gli umbri in classifica. Il gol vittoria è arrivato all’8′ con un rigore di Falletti. Rigore che potrebbe regalare il pari anche per il Cagliari, ma Pavoletti lo sbaglia.

Per il Cagliari ennesimo ko, che arriva dopo ben 5 pareggi di fila e le posizioni di vertice ormai sono lontanissime. Cagliari che resta a 19 punti, la Ternana sale a 25, portandosi momentaneamente al terzo posto, a -4 dalla Reggina (che giocherà domani).

La posizione di Fabio Liverani si fa sempre più critica: il Cagliari non vince da oltre 10 partite e sta scivolando sempre più giù in classifica.

Foto: twitter Lega B