Serie B, posticipata la partita tra Modena e Cittadella

La Lega Serie B ha comunicato il cambio di data e orario per la partita tra Modena e Cittadella valida per dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Il comunicato ufficiale: “La Lega serie B ha disposto il cambio di data e orario per Modena-Cittadella, valevole per la 12a di ritorno del campionato Serie BKT, che si giocherà domenica 2 aprile alle 16.15 invece di sabato 1 aprile alle 14.00”.

Foto: Logo Serie B