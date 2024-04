Serie B, poker del Parma al Lecco (che retrocede in Serie C). Successi preziosi per Ascoli e Modena

Concluse le gare delle 14 in Serie B. Il Parma si sbarazza del Lecco per 4-0 e avvicina il suo ritorno in Serie A. Un 4-0 dove spicca la doppietta di Bernabé. Per il Lecco, un ko che sancisce il ritorno in Serie C dei lombardi dopo la promozione ai playoff dell’anno scorso.

Successo fondamentale del Modena che non vinceva da 3 mesi. I canarini battono il Sudtirol. Ultima vittoria del Modena era datato 27 gennaio. Tre punti pesantissimi per gli emiliani.

Tre punti di platino anche per l’Ascoli che vince a Terni grazie a un gol al 90′ di Botteghin. Un successo che permette, momentaneamente, ai bianconeri di portarsi fuori dalla zona retrocessione.

Questi i risultati:

Brescia-Spezia 0-0

Modena-Sudtirol 1-0

Parma-Lecco 4-0

Ternana-Ascoli 0-1

In classifica, il Parma vola a 73, a +6 sul Venezia e il Como, impegnato tra poco con la Sampdoria. In coda, si stravolge quasi tutto. Lecco ormai spacciato, il Bari resta a 36 al momento sarebbe retrocesso. Spezia, Ternana e Ascoli a 37 in zona playout, il Cosenza a 39.

Foto: logo Serie B