Serie B, poker del Cosenza sul Bari. Pugliesi terz’ultimi. La Reggiana vince a Palermo. Pari tra Samp e Como

Concluse le gare delle 16.16 in Serie B. Nella sfida salvezza, dirompente successo del Cosenza che al San Vito batte con un sonoro 4-1 un Bari sempre più in crisi e ora terz’ultimo in classifica, on zona retrocessione. Cosenza che invece si tira fuori dalle zone calde. Importantissima vittoria della Reggiana che vince in casa del Palermo. Successo per 2-1 per gli uomini di Nesta.

Il Como pareggia in casa della Sampdoria, ottenendo un punto che gli permette di scavalcare il Venezia al secondo posto, ma solo di un punto.

Questi i risultati:

Cittadella-FeralpiSalò 1-1

Cosenza-Bari 4-1

Palermo-Reggiana 1-2

Sampdoria-Como 1-1

Foto: logo Serie B