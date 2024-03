Serie B, poker del Brescia al Palermo (in dieci): 4-2. Il Parma passa 3-1 a Terni, vince anche il Sudtirol

Sono appena terminate le sfide delle 14.00 di Serie B. Il Brescia cala il poker al Palermo: 4-2. I padroni di casa passano subito in vantaggio al 1′ con Borrelli, ma è immediata la risposta degli ospiti con Brunori e Di Francesco. Al 23′, però, il Palermo rimane in dieci uomini per l’espulsione di Marconi. E il Brescia ne approfitta portandosi sul 4-2 al termine della prima frazione di gioco con le reti di Paghera, Borrelli e l’autogol di Di Francesco. Il Sudtirol vince 1-0 in casa contro il Lecco, decide la rete di Tait al 92′. Infine, nessun problema per il Parma in casa della Ternana: 1-3. Di seguito i risultati:

Brescia – Palermo 4-2

Sudtirol – Lecco 1-0

Ternana – Parma 1-3

Foto: Serie B Instagram