Serie B: Pisa-Reggina, i convocati di Inzaghi per la partita

In attesa dell’inizio della gara, mister Filippo Inzaghi ha reso nota la lista dei 24 convocati che prenderanno parte alla gara Pisa-Reggina, valida per il quinto turno del campionato Serie BKT e in programma sabato 10 settembre alle 14:00 allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Aglietti, Colombi, Ravaglia.

Difensori: Bouah, Camporese, Di Chiara, Dutu, Gagliolo, Giraudo, Liotti, Loiacono, Pierozzi.

Centrocampisti: Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi, Majer.

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Gori, Ménez, Ricci, Rivas, Santander.

Foto: Instagram Reggina