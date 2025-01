Serie B, Pisa corsaro a Palermo: 2-1. Nerazzurri (momentaneamente) al primo posto

Si apre con la vittoria del Pisa in casa del Palermo la ventiquattresima giornata di Serie B. La squadra di Pippo Inzaghi si è imposta per 2-1 al Renzo Barbera. I nerazzurri hanno sbloccato la gara al 13′ con la rete di Rus su calcio di rigore. Al 26′ è arrivato anche il raddoppio firmato da Lind. Nella ripresa la reazione dei padroni di casa con Brunori, ma i tre punti sono del Pisa. Una vittoria importante per i toscani che si portano così a quota 53 punti, prendendosi – momentaneamente – il primo posto a +1 sul Sassuolo.

Foto: instagram Serie B