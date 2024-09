Serie B, Pippo Inzaghi vince contro il suo recente passato. Il Pisa espugna Salerno 3-2 e vola al comando

Il Pisa vola al comando della Serie B, nella gara inizialmente prevista alle ore 15, poi rinviata alle 17.30, per problemi al VAR. Partita molto bella e ricca di gol. Pisa in vantaggio dopo solo 2 minuti con Bonfanti. Pareggio campano con Tongya al 15′. Lo stesso Bonfanti realizza il nuovo vantaggio del Pisa al 4′ minuto di recupero del primo tempo, su calcio di rigore. Al 62′, Tramoni segna il tris nerazzurro, portando la gara sul 3-1. Inutile il gol di Nwankwo per i padroni di casa al 95′. In virtù di questo punteggio, il Pisa sale al comando della Serie B, con 11 punti, seguono Brescia, Spezia e Sudtirol a 9.

Foto: Instagram Pisa