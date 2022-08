Serie B, pioli di gol tra Cittadella e Pisa: 4-3. Vince anche il Palermo, pari tra Como e Cagliari

Si sono giocate stasera tre gare valide per la prima giornata della Serie B. Partiamo dalla gara più ricca di gol. Il Cittadella ha piegato il Pisa per 4-3. Passano in vantaggio gli ospiti con Masucci, ma è immediata la risposta dei padroni di casa con la doppietta di Maldini. Un autogol di Hermannsson e il gol di Asencio hanno portato il risultato sul 4-1. Inutile l’assalto dei toscani nel finale, i gol di Sibilli e Canestrelli hanno solo diminuito lo svantaggio. Vittoria agevole per il Palermo, che ha piegato per 2-0 il Perugia con i gol di Elia e del solito Brunori. Pareggio, invece, tra Como e Cagliari, dove a Mancuso ha risposto Pereiro in pieno recupero.

Foto: Logo Serie B 2022-2023