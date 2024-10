Serie B, partita folle a Cesena: Meulensteen, Tutino e Akinsanmiro trascinano la Samp alla vittoria

La partita delle 17:15 di Serie B, che ha visto sfidarsi Cesena e Sampdoria, è terminata con un vivace 3-5.

Primo tempo incandescente quello tra le due squadre. Prestia, che prima va in gol al tredicesimo minuto, qualche attimo dopo si rende protagonista di un autogol, che riporta la sfida in totale equilibrio. La Samp si porta poi in vantaggio con un gol di Meulensteen al 22′, ma il Cesena pareggia la gara 5 minuti dopo, con Adamo. Al ritorno in campo dopo il primo tempo, è la Samp a fare la partita. Meulensteen firma la sua doppietta personale al 55′, Tutino al 61′ porta la sfida sul 2-4. Ma la reazione del Cesena non si fa attendere, solo tre minuti dopo Kargbo (poi espulso al 90′) accorcia le distanze. A chiudere le pratiche ci pensa Akinsanmiro al minuto 88′.

Foto: Instagram Sampdoria