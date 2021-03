Serie B, parte l’addestramento per l’uso del VAR. Si inizia venerdì con Chievo-SPAL

In vista dei play off e play out e soprattutto della prossima stagione la Lega B ha deciso di iniziare la formazione degli arbitri all’utilizzo del VAR. Per questo in occasione della sfida fra ChievoVerona e SPAL di venerdì e poi per Reggiana-Brescia di Pasquetta partirà la cosiddetta “Var off-line”. Questo il comunicato della Lega B:

“ChievoVerona-Spal di venerdì 2 aprile è la gara che di fatto riaprirà il percorso per la formazione arbitrale off-line del Var, con l’obiettivo ribadito nel penultimo Consiglio direttivo della Lega B dall’Aia, di arrivare a fine stagione con tutto il corpo pronto per utilizzare la tecnologia in campo anche in Serie BKT.

Un utilizzo previsto, per il terzo anno, dai playoff/playout e che entrerebbe strutturalmente a regime dalla prima giornata della prossima stagione 2021/2022.

Stabilita anche la gara con il Var offline del turno di Pasquetta, la 32a giornata: si tratta di Reggiana-Brescia prevista al Città del tricolore alle ore 17.

In entrambi i casi, sia a Reggio che a Verona, allo scopo di formare il maggior numero di arbitri, ci sarà un doppio Var, uno nella sala apposita all’interno dello stadio e un secondo in una postazione esterna opportunamente allestita.

L’offline prevede unicamente l’addestramento degli arbitri presenti in Sala Var e nella postazione esterna, non l’interlocuzione diretta con il direttore di gara presente in campo”.