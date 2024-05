Serie B, Parma matematicamente primo. Como e Venezia, la Serie A si decide all’ultima giornata. Il Bari rischia la C

Si sono concluse le gare della 37a e penultima gioranata di Serie B. Il Parma pareggia in casa con la Cremonese e in virtù del pareggio del Como, è matematicamente primo in Serie B. I Como invece, è sul punto di festeggiare la Serie A, ma al 94′, la rete del Venezia, che batte 2-1 la FeralpiSalò, fa slittare tutto all’ultima giornata. Feralpi che con questo ko è matematicamente in Lega Pro. Retrocessione che rischia anche il Bari, fermato sull’1-1 a Cittadella. La vittoria della Ternana inguaia i pugliesi, ora al terz’ultimo posto insieme all’Ascoli, a 38 punti.

Questi i risultati:

Brescia-Lecco 4-1

(12′ Bjarnason (B), 16′, 52′ Moncini (B), 74′ Bianchi (B), 91′ Inglese (L))

Cittadella-Bari 1-1

(7′ Pittarello (C), 16′ Nasti (B))

Cosenza-Spezia 2-2

(5′ Tutino, 50′ (C), 53′ Reca (S), 73′ Elia (S))

Modena-Como 0-0

Palermo-Ascoli 2-2

(1′ Brunori (P), 27′, 93′ Caligara (A), 34′ Soleri (P))

Parma-Cremonese 1-1

(25′ Vazquez (C), 56′ Mihaila (P))

Pisa-Sudtirol 2-2

(43′ Bonfanti (P), 53′ Molina (S), 69′ rig. Odogwu (S), 73′ Moreo)

Sampdoria-Reggiana 1-0

(16′ S. Esposito)

Ternana-Catanzaro 1-0

(78′ Di Stefano)

Venezia-FeralpiSalò 2-1

(60′ Pohjanpalo (V), 80′ Compagnon (F))

