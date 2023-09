Serie B: Parma, manita a Catanzaro e primato in solitudine. Odenthal ribalta la Ternana: 2-1 Como

Il Parma ha vinto con grande autorevolezza a Catanzaro, un 5-0 che non ammette discussioni. La squadra di Pecchia ha chiuso la pratica già nel primo tempo grazie a Man (18’) e alla doppietta di Benedyczak (25’su rigore e 40’). Nella ripresa il poker firmato da Partipilo al 2’ e la cinquina di Colak al 39’. Con questa vittoria il Parma è al comando in solitudine della classifica con 13 punti in 5 partite. Nell’altra gara del tardo pomeriggio la Ternana è andata in vantaggio Como grazie a un gol di Raimondo al 29’ st. Nove minuti dopo il pareggio firmato da Odenthal con un colpo di testa. E al 50’ st proprio Odenthal l’ha ribaltata consegnando tre punti preziosi al Como.

Foto: sito Serie B