Serie B: Parma-Brescia, le formazioni ufficiali

Tutto pronto per Parma–Brescia, match valido per la 29esima giornata di Serie B e in programma allo stadio Tardini alle ore 20.30. Di seguito le formazioni ufficiali dei due allenatori:

PARMA (4-2-3-1) Chichizola; Delprato, Osorio, Balogh, Di Chiara; Estevez, Hernani; Man, Mihaila, Benedyczak; Bonny. Allenatore: Pecchia.

BRESCIA (4-3-2-1) Avella; Dickmann, Adorni, Papetti, Jallow; Bisoli, Paghera, Besaggio; Galazzi, Bianchi; Borrelli. Allenatore: Maran.

Foto: logo Serie B