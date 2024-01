Serie B, parità tra Parma e Ascoli (1-1). Gol e spettacolo tra Venezia e Samp: 5-3. Cade ancora il Cosenza

Sono appena terminate le partite delle 16.15 di Serie B. Arriva un’altra sconfitta per il Cosenza in casa della Cremonese, decide Antov. Per la squadra di Caserta è il secondo ko consecutivo , la quarta sconfitta nelle ultime sei partite. Gol e spettacolo tra Venezia e Sampdoria: 5-3. Apre Pohjanpalo, risponde Benedetti che prima trova la via del gol e, poi, si fa espellere per doppia ammonizione al 44′ quando il punteggio era già 2-1 per il Venezia con la rete del solito Pohjanpalo. E sarà ancora lui a fissare il punteggio sul 3-1 nella ripresa. Al 65′ risponde la Samp con De Luca e, al 72′, arriva anche il pareggio firmato da Depaoli. Una parità che dura pochissimo. Infatti, al 74′ è Busio a riportare i lagunari in vantaggio, prima del definitivo 5-3 firmato da Ellertsson. Infine, parità tra la capolista Parma e l’Ascoli.

Foto: Serie B Instagram