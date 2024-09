Serie B, pari tra Cesena e Modena nel derby. Finisce 2-2 (espulso Caldara)

Gran bel derby Emiliano-Romagnolo tra Cesena e Modena, ad apertura della 5a giornata di Serie B. Finisce 2-2 all’Orogel Arena, Dino Manuzzi di Cesena.

Modena in vantaggio al 28′ con Pedro Mendes. La reazione dei romagnoli è veemente. Al 39′ c’è il pareggio con un sinistro di Bastoni da fuori. Nel recupero del primo tempo, Cesena in vantaggio grazie a un calcio di rigore di Shpendi.

Nella ripresa, il Modena reagisce allo svantaggio e trova il 2-2 con Zaro al 56′. La gara sembra nuovamente in mano ai canarini ma al 65′, bruttissimo fallo di Caldara su Berti. Rosso per l’ex Milan e Modena in 10. Gli ospiti però non soffrono tanto la pressione del Cesena, anzi, all’87’ hanno la clamorosa palla del 3-2 con Di Pardo. Risponde il Cesena all’88’ con van Hooijdonk, ma para Gagno.

Finisce 2-2, gran bel derby, scoppiettante.

Foto: Instagram Serie B