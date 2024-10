Serie B, pari per Spezia e Sassuolo. Colpo esterno del Cosenza

Concluse le gare di Serie B di questa sera, per il turno infrasettimanale dell’11a giornata. Nelle parti alte della classifica, pari per Spezia e Sassuolo. In coda, pesantissimo colpo esterno del Cosenza.

Questi i risultati:

Bari-Carrarese 0-0

Brescia-Spezia 1-1

Juve Stabia-Sassuolo 2-2

Modena-Cremonese 2-2

Reggiana-Cosenza 0-1

Salernitana-Cesena 1-1

In classifica, il Pisa resta in vetta con 23 punti e può allungare sul Sassuolo, che manca la chance del sorpasso. In coda, il Cosenza, si stacca dall’ultimo posto, salendo a 7 punti.

Foto: logo Serie B