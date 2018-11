Serie B: pari a reti bianche nel big match tra Palermo e Benevento

Termina in parità l’anticipo della 14esima giornata di Serie B tra Palermo e Benevento. Al “Barbera” meglio gli uomini di Bucchi nella prima parte di gara, con Coda che sfiora per due volte il bersaglio grosso. Nel finale di primo tempo guizzo rosanero con Nestorovski che calcia di poco a lato. Nella ripresa ancora pericoloso il Benevento con Buonaiuto e ancora Coda, poi negli ultimi minuti la banda di Stellone ci prova con Trajkovski e Falletti, ma il risultato non cambia. Il Palermo capolista sale così a quota 26 punti in classifica sempre a + 5 sul Benevento quarto.

PALERMO-BENEVENTO 0-0

PALERMO (4-3-1-2): Brignoli; Salvi (82′ Rispoli), Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Murawski (65′ Falletti), Jajalo, Haas; Trajkovski; Nestorovski, Puscas (89′ Moreo). All. Stellone.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Volta, Billong, Di Chiara; Maggio, Bandinelli, Viola (47′ Buonaiuto), Tello, Letizia (53′ Ricci); Asencio, Coda. All. Bucchi.

Arbitro: Abbattista

CLASSIFICA: Palermo 26; Pescara 23; Lecce 22; Benevento 21; Cittadella, Salernitana 20; Verona 19; Brescia 18; Perugia, Spezia 17; Ascoli 16; Cremonese, Venezia 15; Crotone 12; Cosenza, Padova 11; Carpi 10; Foggia* 8; Livorno 6.

* -8 di penalizzazione

Foto: Twitter ufficiale Lega B